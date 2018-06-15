Як виглядають "клятвені діви" Албанії: дивовижні фото

Фотограф Джил Пітерс з США показала давню традицію Албанії - перевтілення жінок на чоловіків.

Таких жінок звуть бурнеша або "клятвеними дівами", вони коротко стрижуть волосся, носять чоловічий одяг і беруть чоловічі імена. Їм дозволяється курити, вживати алкоголь, носити зброю і проводити вільний час з чоловіками на правах рівних.

В обмін на всі ці нечувані для місцевих жінок привілеї бурнеша дають обітницю целібату. В очах сільських жителів Албанії це єдина можливість для жінки жити, як чоловік "по-справжньому".

Традиція ставати бурнеша вважається застарілою. Джил Пітерс створила цей фотопроект, щоб встигнути зафіксувати вид унікальних людей, перш ніж вони зникнуть з лиця землі, пише Bird In Flight .

"Діви, з якими я зустрілася, прийняли обітницю безшлюбності настільки давно, що в них немає навіть найменшої краплі жіночності. Вони не тільки виглядали, як чоловіки, вони і поводили себе, як чоловіки. І якщо їм вдавалося прожити гідне життя і чогось досягти, їх цінували як будь-якого поважного в селищі господаря", - зазначила фотограф.

jillpetersphotography.com

jillpetersphotography.com

jillpetersphotography.com

jillpetersphotography.com

jillpetersphotography.com

jillpetersphotography.com

jillpetersphotography.com

jillpetersphotography.com

jillpetersphotography.com

jillpetersphotography.com

jillpetersphotography.com

jillpetersphotography.com

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