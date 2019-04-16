Як виглядав Собор Паризької Богоматері до пожежі: найкращі фото

У понеділок, 15 квітня, в знаменитому Соборі Паризької Богоматері у Франції розгорілася пожежа, яку змогли згасити лише через 9 годин. Так, за словами експертів, наслідки загоряння стали колосальними. На відновлення Собору знадобиться не менше 10 років.
У зв'язку з такою подією OBOZREVATEL вирішив згадати, як виглядав Нотр-Дам-де-Парі до пожежі.
Нотр-Дам-де-Парі
Фото: GlobeTrotter
Нотр-Дам-де-Парі
Фото: tonkosti.ru
Нотр-Дам-де-Парі
Фото: Travelry
Нотр-Дам-де-Парі
Фото: vsitury.com
Нотр-Дам-де-Парі
Фото: vsitury.com
Нотр-Дам-де-Парі
Фото: parisgid.ru
Нотр-Дам-де-Парі
Фото: Travelry
Нотр-Дам-де-Парі
Фото: badfon.ru
Нотр-Дам-де-Парі
Фото: travelermap.ru
Нотр-Дам-де-Парі
Фото: Viatores
Нотр-Дам-де-Парі
Фото: Viatores
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео обвалення шпиля і даху Нотр-Дам-де-Парі.
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