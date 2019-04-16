Як виглядав Собор Паризької Богоматері до пожежі: найкращі фото

У понеділок, 15 квітня, в знаменитому Соборі Паризької Богоматері у Франції розгорілася пожежа, яку змогли згасити лише через 9 годин. Так, за словами експертів, наслідки загоряння стали колосальними. На відновлення Собору знадобиться не менше 10 років.

У зв'язку з такою подією OBOZREVATEL вирішив згадати, як виглядав Нотр-Дам-де-Парі до пожежі.

Нотр-Дам-де-Парі Фото: GlobeTrotter

Нотр-Дам-де-Парі Фото: tonkosti.ru

Нотр-Дам-де-Парі Фото: Travelry

Нотр-Дам-де-Парі Фото: vsitury.com

Нотр-Дам-де-Парі Фото: vsitury.com

Нотр-Дам-де-Парі Фото: parisgid.ru

Нотр-Дам-де-Парі Фото: Travelry

Нотр-Дам-де-Парі Фото: badfon.ru

Нотр-Дам-де-Парі Фото: travelermap.ru

Нотр-Дам-де-Парі Фото: Viatores

Нотр-Дам-де-Парі Фото: Viatores

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео обвалення шпиля і даху Нотр-Дам-де-Парі.

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