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Як виглядав Собор Паризької Богоматері до пожежі: найкращі фото

9.6тЧитати матеріал російською

У понеділок, 15 квітня, в знаменитому Соборі Паризької Богоматері у Франції розгорілася пожежа, яку змогли згасити лише через 9 годин. Так, за словами експертів, наслідки загоряння стали колосальними. На відновлення Собору знадобиться не менше 10 років.

У зв'язку з такою подією OBOZREVATEL вирішив згадати, як виглядав Нотр-Дам-де-Парі до пожежі.

Як виглядав Собор Паризької Богоматері до пожежі: найкращі фото

Нотр-Дам-де-Парі

Фото: GlobeTrotter

Як виглядав Собор Паризької Богоматері до пожежі: найкращі фото

Нотр-Дам-де-Парі

Фото: tonkosti.ru

Як виглядав Собор Паризької Богоматері до пожежі: найкращі фото

Нотр-Дам-де-Парі

Фото: Travelry

Як виглядав Собор Паризької Богоматері до пожежі: найкращі фото

Нотр-Дам-де-Парі

Фото: vsitury.com

Як виглядав Собор Паризької Богоматері до пожежі: найкращі фото

Нотр-Дам-де-Парі

Фото: vsitury.com

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Як виглядав Собор Паризької Богоматері до пожежі: найкращі фото

Нотр-Дам-де-Парі

Фото: parisgid.ru

Як виглядав Собор Паризької Богоматері до пожежі: найкращі фото

Нотр-Дам-де-Парі

Фото: Travelry

Як виглядав Собор Паризької Богоматері до пожежі: найкращі фото

Нотр-Дам-де-Парі

Фото: badfon.ru

Як виглядав Собор Паризької Богоматері до пожежі: найкращі фото

Нотр-Дам-де-Парі

Фото: travelermap.ru

Як виглядав Собор Паризької Богоматері до пожежі: найкращі фото

Нотр-Дам-де-Парі

Фото: Viatores

Як виглядав Собор Паризької Богоматері до пожежі: найкращі фото

Нотр-Дам-де-Парі

Фото: Viatores

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео обвалення шпиля і даху Нотр-Дам-де-Парі.

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ФранціяПариж
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