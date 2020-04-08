Як відпочивають туристи в Туреччині під час карантину

Багато туристів прийняли рішення залишитися в Туреччині після введення карантину. Так, в п'ятизіркових готелях на узбережжі Анталії до сих пір можна зустріти пенсіонерів з європейських країн.

Якщо турист вирішує зупинитися на карантин в готелі, то йому доведеться заплатити за таку кількість ночей, яку він там пробуде. Про це повідомляє "Рамблер".

В цілому, життя в карантинних готелях приблизно така ж, як і в звичайний час. З ранку постояльці роблять зарядку з аніматором, ходять на готельний пляж, але поки не купаються. Тенісні корти і поля для гольфу на території готелю все ще відкриті, те ж саме стосується тренажерних залів.

Всі співробітники готелів спілкуються з постояльцями тільки в масках і рукавичках. За межі готелю виходити не можна.

Як рані писав OBOZREVATEL, турецька влада не вводиме податок на проживання в готелях до листопада 2020 року через ситуацію з коронавіром.

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