Як уникнути неприємностей в подорожі: ТОП-6 порад

Багато хто відмовляється подорожувати через страх. Це не безпідставно, адже хвороби, ДТП, крадіжки та інші неприємності дійсно трапляються з туристами.

Але такі незручності трапляються досить рідко і швидше за все не трапляться з вами.

Блогер-мандрівник Орест Зуб пише як вберегти себе від популярних небезпек під час подорожі.

Розбій.

У великих містах "погані хлопці" часто грабують туристів. Зазвичай їх цікавлять тільки ваші речі, запшкодити фізично вони зазвичай не хочуть. Але, при цьому грабіжники можуть погрожувати зброєю і всіляко демонструвати свою силу.

Щоб вберегти себе, в першу чергу не варто гуляти в підозрілих і невідомих вам районах. А якщо ви вже забрели в таке місце і зустріли грабіжника, то віддайте йому все, що він захоче. Здоров'я важливіше матеріальних цінностей.

Крадіжки.

Якщо ваші речі вкрали з готельного номера, або ж просто витягнули телефон і гаманець, значить вони були недостатньо добре заховані.

Щоб уберегти себе, необхідно забирати все найцінніше з собою, наприклад носити гроші і документи в поясному гаманці.

Фінансові махінації.

Якщо вам приходять повідомлення про те, що з вашої картки знімають гроші, але ви самі цього не робите, то спробуйте згадати чи не давали ви її третім особам.

Щоб уберегти себе треба знімати достатню кількість готівки і тільки в банківських відділеннях, а також не передавати свою картку нікому в руки.

Харчове отруєння.

Харчове отруєння дуже популярна "неприємність" у туристів, так як дуже часто їм доводиться їсти на ходу. Фаст-фуд може привести до дуже серйозних наслідків: від декількох зіпсованих днів, до смерті.

Щоб уберегти себе, необхідно їсти прості продукти і робити це там, де ви бачите велику кількість туристів.

Віруси і бактерії.

Підхопити щось в екзотичній країні - просто, якщо не звертати уваги на елементарні правила безпеки.

Щоб уберегти себе, досить зробити щеплення від більшості захворювань. Бажано ще й мати страховку, так як в більшості країн відсутня безкоштовна медицина, а один день в лікарні може обійтися у велику суму.

Фізичне виснаження.

Подорожі часто бувають складними і виснажливими. Зміна часових поясів, переліт, висока або низька температура не дуже добре впливають на організм.

Щоб уберегти себе досить пити більше двох літрів води в день, добре їсти і спати.

Як повідомляв OBOZREVATEL Travel, в Китаї виловили рибу-мутанта .