Як стати ведучим "Орла і решки": творці розкрили таємницю

Творці "Орла і решки" розповіли OBOZREVATEL, як стати ведучим популярного тревел-шоу і яких людей вони прагнуть бачити у цій ролі.

Кастинг в "Орел і решка" - перманентний, тобто проект постійно знаходиться в пошуку нових ведучих. Кілька разів на рік творці програми оголошують кастинг, про що сповіщають на офіційних сторінках в соцмережах.

"Ведучий шоу "Орел і решка" має бути, в першу чергу, цікавою особистістю. Він має бути цікавою людиною. Нам не потрібні "ведучі". Нам не потрібні "професіонали" або "не професіонали", "мандрівники" або "не мандрівники". Нам потрібні цікаві люди, за якими цікаво спостерігати", - запевняє головний режисер і співавтор ідеї Женя Синельников.

"Ми самі поставимо їх в екстремальні, брудні, незручні, божевільні, розкішні обставини. Але саме він, наш ведучий, повинен цікаво на це реагувати. Не зважаючи на обставини, навіть якщо це супернудна локація, якщо за його реакцією цікаво спостерігати, якщо цікаво, що він скаже чи зробить далі - це наш персонаж. Адже ми частково документальний проект - ми просто фіксуємо реакції і відчуття таким чином, щоб глядач відчував себе на місці ведучого і переживав такі ж емоції разом з ним. Без цього магія не відбудеться", - розповіли творці програми.

Євген Синельников на зйомках

Раніше OBOZREVATEL писав, що ведуча "Орла і решки" розповіла, як заробила перший мільйон.