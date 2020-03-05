Як подорожувати під час епідемії коронавірусу: названо важливі поради

У зв'язку з епідемією коронавірусу у всьому світі, туристам слід бути обережнішими і стежити за своєю безпекою.
Про те, як подорожувати і бути в безпеці пише "Рамблер".
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Послухайте експертів
Медики і туроператори вже назвали країни, куди безпечно подорожувати в період епідемії. Намагайтеся вибрати правильний напрямок.
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Купіть правильну страховку
Лікування в європейському медичному центрі і карантин обійдеться у велику суму, тому ретельно вивчіть всі варіанти страховки. Стандартна туристична не покриває всі витрати, пов'язані з епідеміологічними захворюваннями.
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Подбайте про дизенфекцію
У місцях масового скупчення людей краще надягати маску. Особливо це стосується аеропортів і залізничних вокзалів. Носіть з собою антисептик і вологі серветки.
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Як раніше писав OBOZREVATEL, професор мікробіології університету Арізони Келлі Рейнольдс назвала дезінфікуючі вологі серветки ефективним способом захисту від зараження коронавірусів на борту літака.
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