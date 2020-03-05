Головна Новини
5 березня • оновлено в 19:25
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

Як подорожувати під час епідемії коронавірусу: названо важливі поради

2.5т
Читати матеріал російською

У зв'язку з епідемією коронавірусу у всьому світі, туристам слід бути обережнішими і стежити за своєю безпекою.

Про те, як подорожувати і бути в безпеці пише "Рамблер".

Як подорожувати під час епідемії коронавірусу: названо важливі поради

pexels.com

Послухайте експертів

Медики і туроператори вже назвали країни, куди безпечно подорожувати в період епідемії. Намагайтеся вибрати правильний напрямок.

Як подорожувати під час епідемії коронавірусу: названо важливі поради

pexels.com

Купіть правильну страховку

Лікування в європейському медичному центрі і карантин обійдеться у велику суму, тому ретельно вивчіть всі варіанти страховки. Стандартна туристична не покриває всі витрати, пов'язані з епідеміологічними захворюваннями.

Як подорожувати під час епідемії коронавірусу: названо важливі поради

pexels.com

Подбайте про дизенфекцію

У місцях масового скупчення людей краще надягати маску. Особливо це стосується аеропортів і залізничних вокзалів. Носіть з собою антисептик і вологі серветки.

Як подорожувати під час епідемії коронавірусу: названо важливі поради

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, професор мікробіології університету Арізони Келлі Рейнольдс назвала дезінфікуючі вологі серветки ефективним способом захисту від зараження коронавірусів на борту літака.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Для скаклов важнее не путешествовать, а поехать заробичанином, туда где ещё неопамно можно туалеты помыть
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Пошук авіаквитків

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги