Як подорожувати без грошей: поради від "блогера-бомжа"

Відомий український тревел-блогер Максим Заселян, що називає себе "мандрівником-бомжем", розповів, як можна подорожувати по світу без грошей.

Заселян побував без всяких грошей в кишені в 32 країнах, а також проїхав автостопом понад 45 тисяч кілометрів. Максим брав участь в реаліті-шоу "Автостопом до Гавани", об'їхав Європу, зняв серіал "Пригоди бомжа в Штатах", пише Clutch .

Хлопець розповів, наскільки нелегко подорожувати, не маючи в розпорядженні значної суми грошей: йому доводилося ночувати в Макдональдсах, тимчасово жити в церквах і навіть спати на дахах. Заселян зазначив, що харчувався на задніх дворах ресторанів, плантаціях, літав без документів, ходив пішки десятки кілометрів, а зовсім недавно - об'їхав Ісландію на велосипеді.

Максим Заселян 24tv.ua

Максим вирішив перетворити своє хобі в заробіток: з кожною подорожжю хлопець почав знімати круті відеоблог і через деякий час став одним з кращих в цій сфері.

"Не дуже комфортний сон - це не найголовніша причина для смутку. Для мене ж це зовсім не важливо. Чим більше обмежень, тим більше історій. А якщо ти без грошей? А якщо немає транспорту? Ти шукаєш варіанти, як вижити, і це весело. У Штатах ми перевірили всі способи виживання в контексті їжі та ночівлі. Взагалі я намагаюся не витрачати багато в будь-якій подорожі, і не тому, що немає грошей, а тому, що це цікавіше - йти неочевидним шляхом", - поділився Максим.

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Хлопець впевнений що якби він був якимось законодавцем, то на державному рівні прийняв закон про те, що кожен громадянин, який досяг 18 років, зобов'язаний поїхати в подорож за кордон.

Серед основних порад, які допоможуть вижити за кордоном без особистих заощаджень, він озвучив наступні:

1. Станьте вчителем англійської:

Вчителі англійської мови користуються великим попитом, особливо в країнах Азії, Африки і Латинської Америки. При цьому, щоб викладати англійську мову в школі, необов'язково мати освіту педагога або бути носієм мови. Але в деяких серйозних школах від вас можуть вимагати показати сертифікат про здачу міжнародного іспиту з TESOL, TEFL або CELTA. Але і зарплата при цьому буде відповідна: наприклад, близько $36 000 на рік в Японії і $45 000 на рік в Об'єднаних Арабських Еміратах.

2. Робота на круїзному лайнері:

Робота на приватній яхті або круїзному лайнері - хороший спосіб побачити різні країни і відвідати екзотичні місця. При цьому на кораблі вам нададуть безкоштовне житло, харчування, страховку і готель на випадок зупинки в іншій країні. А на багатьох великих лайнерах для членів екіпажу є окремі магазини, інтернет-кафе, тренажерні зали і зони відпочинку з більярдом.

Максим Заселян Dorohins

3. Міжнародний кур'єр:

Багато великих інтернет-магазинів, щоб доставити товар за лічені дні, доручають доставку туристам, які як раз повертаються додому з подорожі або, навпаки, летять відпочивати. Турист, що збирається летіти додому, повинен залишити інформацію про себе і свій переліт на спеціальному сайті з доставки або на сайті магазину, а співробітники магазину підберуть потрібну посилку (зазвичай це гаджети або одяг).

Як повідомляв "Обозреватель", група дослідників з Університету Нью-Гемпшира (США) розповіла про наслідки, що загрожуватимуть людині, яка вчинила міжпланетну подорож.