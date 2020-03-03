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3 березня • оновлено в 11:49
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Як менше платити в готелях: названий спосіб

1.9т
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Щоб не переплачувати за готель, необхідно бронювати номер безпосередньо через сайт готелю.

До такого висновку прийшли фахівці британської асоціації споживачів Which?.

Названий спосіб заощадити на готелях в подорожах

pexels.com

Один із способів заощадити на проживанні - відмова від агрегаторів. Крім того, з'ясувалося, що багато готелів пропонують безкоштовні сніданки і знижки на спа-процедури, якщо бронювання здійснювалося через їх сайт. Різниця в ціні пов'язана з тим, що такі платформи як Booking.com або Expedia стягують від 15 до 25 відсотків за кожне бронювання з власників готелів.

Названий спосіб заощадити на готелях в подорожах

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Дубаї (ОАЕ) відкрили готель Radisson RED Hotel, особливість готелю в тому, що зупинятися тут постояльці можуть разом з домашніми тваринами.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
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