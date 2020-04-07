Як коронавірус впливає на природу: в зоопарку Гонконгу вперше за 10 років почали розмножуватися панди

Мешканці гонконгського зоопарку Ocean Park - великі панди Ін Ін і Ле Ле - спарилися вперше за 10 років спільного життя.

Про це повідомили на офіційній сторінці зоопарку в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/hkoceanpark

Співробітники Ocean Park помітили, що поведінка панд змінилося, коли зоопарк закрили для відвідувачів. З кінця березня Ін Ін стала більше грати в воді, а Ле Ле мітив територію і шукав запахи своєї супутниці.

У неволі панди розмножуються вкрай рідко. Імовірність вагітності при спарюванні вище, ніж в результаті штучного запліднення. Дізнатися, чи вдалося самці завагітніти, вдасться не раніше червня.

Як раніше писав OBOZREVATEL, дика пума розгулювала посеред Сантьяго в пошуках їжі. Очевидно, тварину привернула відсутність людей, адже через коронавірус в Чилі вночі ввели комендантську годину.

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