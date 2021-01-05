Як і де відпочивають знаменитості за кордоном в період зимових свят. Фото

Цьогоріч не всіх українських знаменитостей зупинило те, що більшість кордонів закрито через пандемію коронавірусу. Так, на зимові свята деякі зірки вирішили все-таки влаштувати собі відпочинок і полетіли в зарубіжні країни.

Українські артисти активно діляться знімками з сонячного Балі та безлічі інших популярних курортів. Де відпочивають знаменитості – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Популярна співачка Надя Дорофєєва разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом полетіли відпочивати на Балі. Знаменитості зупинилися в селі Чангу. Пара активно радує своїх шанувальників новими знімками.

Надя Дорофєєва разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом полетіли відпочивати на Балі

Український актор і телеведучий Андрій Бедняков з дружиною і донькою відпочиває в районі Домініканської Республіки Пунта Кана.

Андрій Бедняков

Співак Дмитро Монатік також віддав перевагу одному з тропічних курортів. Він відпочиває з дружиною і синами.

Дмитро Монатік

Український телеведучий Олексій Дурнєв також полетів на Балі і зупинився в селі Чангу. Знаменитість відвідує цікаві місця і ділиться з підписниками в мережі кадрами з відпочинку.

Олексій Дурнєв Instagram Олексія Дурнєва

Телеведуча Соломія Вітвіцька обрала місце для відпочинку країну Коста-Ріка. За словами зірки, ціни тут її вразили. Вона не помітила особливого люксу, так як в країні "все класно і просто, але дорожче, ніж у більшості азіатських або центральноамериканських країнах".

Соломія Вітвіцька Instagram Соломії Вітвіцької

Українська співачка Злата Огнєвич вирушила відпочивати на Червоне море в Єгипет. Знаменитість віддала перевагу елітному готелю і ділиться з шанувальниками знімками з відпустки.

Злата Огнєвич

Як повідомляв OBOZREVATEL, цьогоріч через те, що більшість кордонів закрито, українські знаменитості вирішили не позбавляти себе відпочинку і поїхали в Карпати. Так, новорічні свята в цьому місці вирішили провести такі зірки, як Тіна Кароль, Сергій Притула та багато інших.