Як подорожувати під час пандемії коронавірусу: покроковий план від авіаперевізників

Перші туристичні авіачартери з українцями 1 липня полетіли на курорти Туреччини та Єгипту, а раніше – ще й до Албанії.

До Туреччини можна подорожувати без додаткових умов, а це довідка про відсутність коронавірусу та двотижнева самоізоляція після перетину кордонів обох країн. Самоізоляція є обов'язковою після повернення з Єгипту (входить до переліку країн з високим поширенням коронавірусу).

Згідно з рекомендаціями Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), слід виконувати наступні правила під час авіаподорожей:

дотримуватися на борту соціальної дистанції в один метр;

носити захисні маски під час перебування в аеропорту та протягом усього польоту, маска має повністю прикривати рот і ніс;

вимірювати температуру тіла;

використовувати електронні, а не паперові квитки;

якомога менше покидати своє місце та уникати утворення черг до туалету.

Окрім того, як повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі авіакомпанії МАУ, перевізник має право відмовити пасажирові в разі виявлення в нього коронавірусу чи підвищеної температури тіла, яка потенційно вважається інфікуванням. Подальші заходи щодо нього вживаються медичною службою аеропорту.

"Весь шлях пересування пасажира до борту літака пролягає терміналами, тому санітарні норми й антибактеріальне оброблення належать до компетенції аеропорту. У разі, якщо температура в пасажира підвищується на борту літака, його пересаджують на задній ряд сидінь, що є заблокованим від інших. В аеропорту країни, куди він летить, людину зустрічають місцеві медичні служби та відповідно до її стану визначають подальші дії", – зазначили в МАУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада Європейського Союзу опублікувала список країн, громадяни яких зможуть перетинати їхні межі починаючи з 1 липня. До переліку потрапили 14 країн, проте України серед них немає.

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