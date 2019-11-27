"Я не помру в туалеті!" Сина відомого художника засмоктало "по груди" в літаку. Курйозне відео

Син відомого художника Нікаса Сафронова, піаніст Лука Затравкін застряг в унітазі літака під час рейсу з Казані до Москви.

Telegram-канал "Небожена" опублікував відповідне відео, що було знято пасажирами 24 листопада (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Самостійно вибратися з пастки Сафронов не зміг і почав кликати на допомогу. Екіпаж негайно зреагував на його крики, додатково була потрібна допомога пасажирів. За словами очевидців, піаніста охопила паніка, він почав голосно кричати. Пасажири у хвості салону застигли в нерозумінні та були в збентеженні: одним було смішно, інші не знали, як допомогти великому таланту", – йдеться в описі.

Лука Затравкін застряг в унітазі літака Небожена

Уточнюється, що цей інцидент стався у момент, коли оголошувалося про підготовку до посадки. Затравкін, який сидів так, що складалося враження, ніби його засмоктало "по груди", у паніці кричав: "Я не помру в туалеті!" У підсумку члени екіпажу й пасажири витягли з вакуумної пастки 200-кілограмового піаніста.

Лука Затравкін застряг в унітазі - витягали всім літаком Кадр з відео

"Кажуть, це вже в четвертий раз відбувається з Лукою. Виною тому – зайва вага піаніста", – додали в мережі.

Сам Лука після інциденту вийшов із себе через цькування, що обрушилося на нього в мережі після публікації відео. За даними Telegram-каналі Mash, син Сафронова планує у правовому полі розібратися з авіакомпанією "Перемога", якій належить лайнер.

"Я в дуже пригніченому стані, що вся ця історія потрапила в ЗМІ. Це показує рівень людей, які, коли хтось помирає, гине, замість того, щоб поспішати на допомогу, приймаються знімати, викладати, заробляти на цьому. Це дух часу. Але я знайду його і подам на нього до суду, і він відповість по всій строгості закону", – сказав піаніст,.

Відео: Лука Затравкін – "Я не помру в туалеті!"

Лука Затравкін застряг у туалеті літака – повне відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно відбувся інший курйозний випадок на борту літака в Росії. У Владивостоку транспортна поліція затримала пару, яка голосно займалася сексом прямо на борту.

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