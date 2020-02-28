Через коронавірус? Популярний в Україні лоукостер почав масово скасовувати рейси в Італію

Популярний в Україні лоукост Wizz Air анонсував зміни в розкладі польотів в Італію у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Зміни торкнуться рейсів до Італії з Польщі, Литви, Латвії та інших країн з 11 березня до 2 квітня 2020 року. На більшості напрямків Wizz Air скасує частину рейсів і зменшить частоту польотів до Італії до одного на тиждень. Про це повідомляє Lowcost Avia.

Фото: delo.ua

Новини На кордоні з Україною затримано людей із підозрою на коронавірус

Зазначається, що прямих рейсів між Україною та Італією Wizz Air не виконує, але багато українців літають до Італії з України рейсами Wizz Air і Ryanair з пересадкою в Польщі чи Литви.

Фото: facebook/ItalyMFA.it

До речі, з Польщі до Італії скасовані рейси на наступні напрямки: з Варшави в Мілан, Рим, Неаполь, Болонью, Турин, Катанію, Барі, Верону, з Катовіце в Мілан і Рим, з Кракова до Риму і Катанію, з Гданська в Мілан.

Фото: lowcostavia.com.ua

Фото: lowcostavia.com.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020 можуть перенести через епідемію коронавируса.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.