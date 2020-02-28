Головна Новини
28 лютого • оновлено в 17:37
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

Wizz Air почав масово скасовувати рейси в Італію через коронавірус

1.7т
Читати матеріал російською

Популярний в Україні лоукост Wizz Air анонсував зміни в розкладі польотів в Італію у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Зміни торкнуться рейсів до Італії з Польщі, Литви, Латвії та інших країн з 11 березня до 2 квітня 2020 року. На більшості напрямків Wizz Air скасує частину рейсів і зменшить частоту польотів до Італії до одного на тиждень. Про це повідомляє Lowcost Avia.

Через коронавірус? Популярний в Україні лоукостер почав масово скасовувати рейси в Італію

Фото: delo.ua

Новини
На кордоні з Україною затримано людей із підозрою на коронавірус

Зазначається, що прямих рейсів між Україною та Італією Wizz Air не виконує, але багато українців літають до Італії з України рейсами Wizz Air і Ryanair з пересадкою в Польщі чи Литви.

Через коронавірус? Популярний в Україні лоукостер почав масово скасовувати рейси в Італію

Фото: facebook/ItalyMFA.it

До речі, з Польщі до Італії скасовані рейси на наступні напрямки: з Варшави в Мілан, Рим, Неаполь, Болонью, Турин, Катанію, Барі, Верону, з Катовіце в Мілан і Рим, з Кракова до Риму і Катанію, з Гданська в Мілан.

Через коронавірус? Популярний в Україні лоукостер почав масово скасовувати рейси в Італію

Фото: lowcostavia.com.ua

Через коронавірус? Популярний в Україні лоукостер почав масово скасовувати рейси в Італію

Фото: lowcostavia.com.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020 можуть перенести через епідемію коронавируса.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Автор
Крістіна Долматова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Пошук авіаквитків

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги