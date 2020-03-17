Головна Новини
17 березня • оновлено в 12:22
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

Выяснился способ сэкономить на проживании в гостинице

732
Читати матеріал російською

Гостиничный номер, скорее всего, обойдется вам дешевле, если бронировать его напрямую, а не через популярные сервисы вроде Booking.com.

Недавно проведенное исследование показало, что 8 из 10 номеров были дешевле, если их бронировали непосредственно на сайте отеля, сообщает The Sun.

Экономия составила примерно 12%.

Выяснился способ сэкономить на проживании в гостинице

pixabay.com

Порой отели при бронировании напрямую даже предлагают дополнительные услуги вроде скидок на спа или бесплатные завтраки.

Чаще всего, в цену на крупных сайтах-посредниках входит скрытая комиссия, хотя сами сервисы это и отрицают, поясняет издание.

Чтобы путешествовать по миру, дешевые авиабилеты легко найти на aviasales.ua.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Пошук авіаквитків

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги