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Втручання у вибори США: сенат схвалив законопроект про санкції

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Сенат конгресу США схвалив законопроект, що передбачає заборону на видачу віз або депортацію тих, хто причетний до потенційного втручання у вибори.

Так, він був схвалений в ході засідання в понеділок, 3 червня, без проведення голосування при одностайній згоді всіх сенаторів, пише видання The Hill.

"Не даючи іноземцям, які в порушення закону втручаються в наші вибори, приїжджати в Сполучені Штати, DETER Act посилає сигнал ворожим державам у всьому світі, що США не потерплять іноземні втручання у наші вибори", — йдеться в заяві республіканця Ліндсі Грема, який є одним з авторів документа.

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Втручання у вибори США: сенат схвалив законопроект про санкції

Фото: wikipedia.org

Зазначимо, що розслідування про втручання у вибори почалося після перемоги Дональда Трампа на виборах в листопаді 2016 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ''права рука'' Путіна — прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков опинився під загрозою через розслідування щодо втручання у вибори США.

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Місце
США
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