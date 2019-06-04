Втручання у вибори США: сенат схвалив законопроект про санкції

Сенат конгресу США схвалив законопроект, що передбачає заборону на видачу віз або депортацію тих, хто причетний до потенційного втручання у вибори.

Так, він був схвалений в ході засідання в понеділок, 3 червня, без проведення голосування при одностайній згоді всіх сенаторів, пише видання The Hill.

"Не даючи іноземцям, які в порушення закону втручаються в наші вибори, приїжджати в Сполучені Штати, DETER Act посилає сигнал ворожим державам у всьому світі, що США не потерплять іноземні втручання у наші вибори", — йдеться в заяві республіканця Ліндсі Грема, який є одним з авторів документа.

Новини США звинуватили Росію у втручанні у вибори в Україні

Фото: wikipedia.org

Зазначимо, що розслідування про втручання у вибори почалося після перемоги Дональда Трампа на виборах в листопаді 2016 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ''права рука'' Путіна — прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков — опинився під загрозою через розслідування щодо втручання у вибори США.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!