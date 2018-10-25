Втрачені мільйони: популярний лоукостер відмовився від рейсів в Україну через страйк співробітників

Польська авіакомпанія LOT у зв'язку з безстроковим страйком працівників, який триває із 18 жовтня, скасувала декілька рейсів в Україну, через що зазнала мільйонних збитків.

Представники компанії повідомили, що були скасовані наступні авіарейси: Варшава — Київ (Жуляни) — Варшава, Київ — Бидгощ, а також Варшава — Люксембург, Варшава — Москва та інші. Про це повідомляє PAP.

"У четвер, 25 жовтня, ми змушені були скасувати шість авіарейсів через нелегальний страйк працівників. Крім того, не прилетять у Варшаву літаки, які через скасування рейсу в середу за розкладом повинні були повернутися у четвер", — зазначила прес-служба LOT.

У зв'язку зі скасуванням рейсів компанія оцінила свої збитки у декілька мільйонів злотих. Також через страйк, який керівництво компанії вважає нелегальним, було звільнено майже 70 співробітників. Ті ж, хто не брав участь у акції, будуть нагороджені преміями.

Зазначимо, що працівники LOT відмовилися працювати через зменшення заробітних плат після реструктуризації підприємства. Також нині вони вимагають відновити на робочих місцях звільнених співробітників і припинити переслідування активістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ірландська авіакомпанія-лоукостер Ryanair скасувала 250 рейсів у шести країнах Європи через страйк бортпровідників.