"Втискаюся та чекаю": відомий мандрівник вперше прокоментував жахливу НП в океані

Відомий російський мандрівник Федір Конюхов поділився враженнями від пережитого шторму, в якому його човен перекинувся тричі.

Про це він написав у своєму Instagram, вперше прокоментувавши те, що трапилося в Південному морі під час експедиції.

"Приходжу до тями після подій минулої доби. Коли хвилі піднімають човен, я втискаюся та чекаю перевороту", – розповів Конюхов.

Instagram @ fedorkonyukhov

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Він зазначив, що дуже радий вірності теоретичних розрахунків при проектуванні човна "АКРОС", на якому він відправився борознити Південний океан. Адже плавзасіб повертається на рівний кіль, завдяки чому мандрівник і вижив.

"Влітку минулого року ми проводили тестові перевороти, але робили це в бухті, за допомогою крана і на гладкій воді. В Південному океані все інакше", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в перший шторм під час експедиції Конюхов потрапив 25 березня. Висота хвиль досягала вісім метрів. 2 квітня стало відомо, що його човен перекинувся на 360 градусів тричі, через що було пошкоджено обладнання. За словами його сина, Конюхов пережив великий стрес.

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