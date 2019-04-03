"Втискаюся та чекаю": відомий мандрівник вперше прокоментував жахливу НП в океані

Відомий російський мандрівник Федір Конюхов поділився враженнями від пережитого шторму, в якому його човен перекинувся тричі.
Про це він написав у своєму Instagram, вперше прокоментувавши те, що трапилося в Південному морі під час експедиції.
"Приходжу до тями після подій минулої доби. Коли хвилі піднімають човен, я втискаюся та чекаю перевороту", – розповів Конюхов.
Instagram @ fedorkonyukhov
Він зазначив, що дуже радий вірності теоретичних розрахунків при проектуванні човна "АКРОС", на якому він відправився борознити Південний океан. Адже плавзасіб повертається на рівний кіль, завдяки чому мандрівник і вижив.
"Влітку минулого року ми проводили тестові перевороти, але робили це в бухті, за допомогою крана і на гладкій воді. В Південному океані все інакше", – наголосив він.
English below. День 118. Приходжу до тями після подій минулої доби. З одного боку, радий, що наші теоретичні розрахунки при проектуванні човна "АКРОС" виправдалися і вона повертається на рівний кіль. Влітку минулого року ми проводили тестові перевороти, але робили це в бухті, за допомогою крана і на гладкій воді. У Південному океані все по-іншому. З іншого боку, після пережитих подій, коли хвилі піднімають човен, я утискує і очікую перевороту. konyukhov.ru/den118 Day 118. I am recovering after the events of the previous day . On the one hand, I am glad that our theoretical calculations in the design of the "AKROS" rowboat were correct, as it does return to an even keel when capsized . Last summer, we carried out roll over tests in UK, but we did it in a safety of a harbour , using a crane and in flat waters. The conditions are very different in the Southern Ocean . On the other hand, after yesterday's experience, when the boat is raised by the waves today , I brace myself in and expect it to capsize . # федорконюхов #capehorn #rowingboat #fedorkonyukhov #rowing #akrosrowingboat #southenocean #fedorkonyukhov
Як повідомляв OBOZREVATEL, в перший шторм під час експедиції Конюхов потрапив 25 березня. Висота хвиль досягала вісім метрів. 2 квітня стало відомо, що його човен перекинувся на 360 градусів тричі, через що було пошкоджено обладнання. За словами його сина, Конюхов пережив великий стрес.
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