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''Всяке буває'': у Туреччині образилися на нелюбов європейців до російських туристів

4.7тЧитати матеріал російською

Глава федерації готельєрів Туреччини Осман Айик заступився за росіян, яких німці розкритикували за поведінку на курортах.

Він прокоментував опитування онлайн-платформи ab-in-den-urlaub, де європейці зізналися в неприязні до туристів з РФ, передає "РІА Новини".

На думку глави федерації готельєрів, росіяни за своєю поведінкою нібито не відрізняються від інших національностей.

"Російські туристи вже не схожі на тих, які були 20 років тому, вони давно вивчили світ і прекрасно знають, як поводитися, і роблять це не гірше, ніж представники будь-якої іншої національності", — образився він.

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За словами Айіка, готельєри відносяться до всіх іноземців однаково, а якість обслуговування в готелях не залежить від того, з якої країни прибув турист.

А в Туреччині важко знайти заклад, де б жили представники тільки однієї національності. До того ж він додав, що представники різних країн демонструють асоціальну поведінку.

"Ми до всіх ставимося однаково і надаємо однакові послуги. А асоціальна поведінка зустрічається у представників всіх національностей, всяке буває, але в корені неправильно приписувати подібні негативні моменти поведінці окремих людей усім громадянам їхніх країн", – сказав Айік.

Пропонуємо подивитися підбірку відео з поведінкою російських туристів на відпочинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі Німеччини в опитуванні розповіли, що не можуть розслабитися на відпочинку через росіян, які поводяться занадто голосно, приймають багато алкоголю і роблять всюди селфі.

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Місце
Туреччина
Теги
подорожіПодорожі ЄвропоюРосія
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Мокшанутое на всю голову кацапье ведёт себя как скот и к них это норма поведения!
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Запитання до москвалів - Чому я, при вході в турецкий отель ,побачив табличку з надписом "Здес нет русских" .?
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3
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Рашен быдло
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
CARGO 100, пиздьож.) Срубли им нах не надо
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CARGO 100
CARGO 100
залупутин Залупутин, зато в Турции можно рублями расплачиваться ...
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