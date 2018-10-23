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Всесвітньовідома авіакомпанія потрапила у расистський скандал

2.6тЧитати матеріал російською

Всесвітньовідома авіакомпанія Ryanair потрапила у расистський скандал через сварку між пасажирами на борту. Конфлікт стався, коли літак перебував на посадці в іспанській Барселоні і повинен був летіти в Лондон.

Один із пасажирів вилаяв темношкіру жінку, котрі сиділа з ним по сусідству. Про це повідомляє видання "Еuronews".

Всесвітньовідома авіакомпанія потрапила у расистський скандал
Новини
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Бортпровідник запропонував жінці пересісти на інше місце. Але громадськість упевнена, що він повинен був вивести агресивного чоловіка із салону.

Як раніше писав OBOZREVATEL, італійський лоукостер Ernest Airlines після введення нових рейсів у Рим і Мілан оголосив новий рейс Київ — Генуя. Як наголошується у повідомленні Міжнародного аеропорту "Київ" у Facebook, рейс планують відкрити в березні 2019 року.

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