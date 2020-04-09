Врятують 10 мільйонів: в Китаї офіційно заборонили їсти котів та собак
Уряд Китаю вперше ввів заборону на продаж і вживання в їжу м'яса котів та собак.
Так, відповідно до китайського Закону про тваринництво, відтепер в країні можна розводити, вирощувати, продавати та перевозити в комерційних цілях тільки тих тварин, які офіційно зареєстровані як домашня худоба або птах. Про це повідомляє видання Daily Mail.
"Слідом за прогресом людської цивілізації та уваги, яку громадськість приділяє захисту тварин, собаки перетворилися з домашньої худоби в домашніх тварин і, як правило, не вважаються домашньою худобою на міжнародному рівні. Тому для нашої країни недоречно зараховувати їх до списку домашньої худоби", – процитувало видання слова уряду Китаю.
Зазначається, що введення даної заборони допоможе запобігти вбивству 10 мільйонів собак і котів в рік.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї після початку зняття карантинних заходів через коронавірус на ринках знову почали торгувати кажанами та іншими дикими тваринами.