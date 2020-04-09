Врятують 10 мільйонів: в Китаї офіційно заборонили їсти котів та собак

Уряд Китаю вперше ввів заборону на продаж і вживання в їжу м'яса котів та собак.

Так, відповідно до китайського Закону про тваринництво, відтепер в країні можна розводити, вирощувати, продавати та перевозити в комерційних цілях тільки тих тварин, які офіційно зареєстровані як домашня худоба або птах. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Фото: travelask.ru

"Слідом за прогресом людської цивілізації та уваги, яку громадськість приділяє захисту тварин, собаки перетворилися з домашньої худоби в домашніх тварин і, як правило, не вважаються домашньою худобою на міжнародному рівні. Тому для нашої країни недоречно зараховувати їх до списку домашньої худоби", – процитувало видання слова уряду Китаю.

Зазначається, що введення даної заборони допоможе запобігти вбивству 10 мільйонів собак і котів в рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї після початку зняття карантинних заходів через коронавірус на ринках знову почали торгувати кажанами та іншими дикими тваринами.

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