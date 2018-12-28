Впали з мосту: в Ісландії трагічно загинули туристи

У четвер, 27 грудня, у результаті ДТП в Ісландії загинули троє британських туристів, зокрема й одна дитина.

Як повідомляє BBC News, аварія сталася на кільцевій дорозі між містом Кіркюбьяккарлустур і національним парком Ватнайекуль. Автомобіль Toyota Land Cruiser, у якому перебували семеро британських туристів, впав із мосту.

"Це було жахливо. Швидше за все, водій не впорався із керуванням, автомобіль перелетів через огорожу і впав на берег. Він перекинувся і розбився", — розповів очевидець події Адольф Ерлінгссон.

Фото: BBC News

Фото: BBC News

За словами Ерлінгссона, коли він дістався до місця аварії, троє пасажирів, зокрема й дитина, були мертві. Також поліція повідомила, що чотирьох постраждалих доставили у лікарню із серйозними травмами.

Фото: BBC News

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Індії шестеро туристів розбилися на авто дорогою у місто Нарканда. Четверо людей загинули, двоє отримали поранення. Інцидент стався, коли автомобіль із шістьма чоловіками впав в ущелину глибиною 200 метрів на магістралі міста Шимла, штат Хімачал-Прадеш.