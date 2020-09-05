Влада Трускавця просить послабити заборону на в’їзд іноземцям

Міська влада Трускавця в особі міського голови Андрія Кульчинського і представників туристичної галузі звернулися до Кабміну з проханням послабити умови постанови про заборону в’їзду іноземців до України. Вони просять дозволити санітарно-лікувальним закладам приймати іноземних туристів.

За словами радника міського голови Руслана Пристая, це допоможе закладам міста не лише вижити в умовах коронавірусноі кризи, а й закласти фундамент для туристичного потоку на 2021 рік.

"Є конкретні пропозиції внести зміни до постанови Кабміну про заборону в’їзду іноземців про те, що іноземні громадяни моги б відвідувати санітарно-лікувальні заклади. ДАРТ уже звернувся з пропозицією до уряду", - розповів Пристай.

На сьогодні, місто може похвалитись постійним збільшенням кількості відпочивальників з Польщі (40 тис. за 2019 рік). Це велике досягнення, в світлі того, що до 2014 року їх було всього 1,5 тисячі. Відомо, що основну масу до війни на Сході України становили росіяни.

Крім того, поляки готові допомагати з відновленням туристичної інфраструктури.

Як повідомляв Obozrevatel, 26 серпня Кабмін заборонив в'їзд в Україну іноземцям до 29 вересня. Таке рішення пов'язано з ситуацією з коронавірусом. У постанові є ряд винятків.

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