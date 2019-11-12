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12 листопада • оновлено в 17:27
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Виявлена серйозна небезпека для пасажирів через ручній поклажі в літаках

2.2т
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Мандрівники можуть постраждати від шахраїв через перевезення ручної поклажі в літаку. Так, все частіше авіакомпанії просять здати її в багаж, в результаті чого їх речі стають "легкою здобиччю" для злодіїв.

Зазначається, що останнім часом пасажири прагнуть максимально використовувати норми для провезення ручної поклажі. Про це пише Independent.

Виявлена серйозна небезпека для пасажирів через ручній поклажі в літаках

pexels.com

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"Зараз літаки переповнені більше, ніж будь-коли. І на багатьох рейсах на багажних полицях просто не вистачає місця", - зазначено в тексті.

В результаті у пасажирів часто забирають сумку, рюкзак або валізу, які відповідають усім вимогам для провезення всередині лайнера, безпосередньо перед посадкою на борт. При цьому авіакомпанії не несуть відповідальність за речі,що знаходяться в багажі.

Виявлена серйозна небезпека для пасажирів через ручній поклажі в літаках

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, в США ввели заборону на провезення в літаках ноутбуків MacBook Pro компанії Apple виробництва 2015-2017 років.

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