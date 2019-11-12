Виявлена серйозна небезпека для пасажирів через ручній поклажі в літаках

Мандрівники можуть постраждати від шахраїв через перевезення ручної поклажі в літаку. Так, все частіше авіакомпанії просять здати її в багаж, в результаті чого їх речі стають "легкою здобиччю" для злодіїв.

Зазначається, що останнім часом пасажири прагнуть максимально використовувати норми для провезення ручної поклажі. Про це пише Independent.

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"Зараз літаки переповнені більше, ніж будь-коли. І на багатьох рейсах на багажних полицях просто не вистачає місця", - зазначено в тексті.

В результаті у пасажирів часто забирають сумку, рюкзак або валізу, які відповідають усім вимогам для провезення всередині лайнера, безпосередньо перед посадкою на борт. При цьому авіакомпанії не несуть відповідальність за речі,що знаходяться в багажі.

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, в США ввели заборону на провезення в літаках ноутбуків MacBook Pro компанії Apple виробництва 2015-2017 років.

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