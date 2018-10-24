Вільних номерів немає: назване місто Європи, де найважче знайти житло

У готелях столиці Шотландії найпроблематичніше знайти вільний номер, ніж в інших містах Європи. В середньому в Единбурзі готелі зайняті майже на 84%.

На другому місці розташувалися Прага, Лондон, Дублін і Амстердам. У них готелі зайняті на 80%. Про це повідомляє видання "Life.ru".

Зазначається, що це пов'язане з підвищеним туристичним попитом у цих місцях. У деяких містах влада змушена вдатися до обмеження побудови готелів і оренди квартир для мандрівників.

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