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Вільних номерів немає: назване місто Європи, де найважче знайти житло

2.7тЧитати матеріал російською

У готелях столиці Шотландії найпроблематичніше знайти вільний номер, ніж в інших містах Європи. В середньому в Единбурзі готелі зайняті майже на 84%.

На другому місці розташувалися Прага, Лондон, Дублін і Амстердам. У них готелі зайняті на 80%. Про це повідомляє видання "Life.ru".

Вільних номерів немає: назване місто Європи, де найважче знайти житло
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Зазначається, що це пов'язане з підвищеним туристичним попитом у цих місцях. У деяких містах влада змушена вдатися до обмеження побудови готелів і оренди квартир для мандрівників.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL зібрав 10 захопливих місць Європи, в яких обов'язково варто побувати.

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