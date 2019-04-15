Вийшов у вікно: в США відбулася жорстка НП з дитиною

В американському місті Редмонд, штат Вашингтон з вікна квартири, що знаходиться на шостому поверсі, випала дитина. Зазначається, що незважаючи на на отримані травми малюк залишився живий.

За даними поліції, дитина, якій рік і вісім місяців, був в спальні один, а його мати і брат з сестрою знаходилися в сусідній кімнаті. Про це повідомляє інформаційний портал Komonews.

"Вікно було відчинене. Швидше за все, мати провітрювала приміщення", - зазначив поліцейський.

Хлопчик впав на припарковану біля будинку машину, яка пом'якшила удар. Медики вчасно прибули на місце інциденту і надали потерпілому необхідну допомогу. Дитина знаходиться у важкому стані.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Запоріжжі 14-річний школяр дивом вижив після удару струмом напругою 10 тисяч вольт. Підліток отримав опіки другого і третього ступеня, які торкнулися 30-40% тіла.

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