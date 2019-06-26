Вигнали дітей через прапор! Популярний готель Греції потрапив у гучний скандал з українцями

Співробітники одного з популярних готелів Греції потрапили в скандал, виселивши постояльців-українців за публічну демонстрацію національного стяга.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла киянка, психолог Наталія Подоляк. Вона зазначила, що розмови з представниками компанії і туристичного оператора не допомогли вирішити проблему (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Як повідомила українка, у форматі дитячо-сімейного табору вона повезла групу на відпочинок до Греції, заселившись у Bomo Calamos Beach Hotel на острові Каламос.

"Після приїзду, як і завжди, ми з гордістю на своїх балконах вивісили наші прапори. Діти з гордістю говорили, що ми українці та вільно з усіма жителями готелю і персоналом спілкувалися англійською. Так весело і пройшли б 10 днів нашого відпочинку, якби на 8-й день хтось із мешканців не поскаржився б, що наші прапори ображають їхню гідність", – написала Подоляк.

Готель у Греції Facebook Наталія Подоляк

Facebook Наталія Подоляк

Після скарги працівники готелю без відома українців зняли прапори з їх балконів, відкривши номери своїм ключем, поки постояльці були відсутні.

"Я була шокована, почала розбиратися, що це за акт агресії, на що мені відповіли, що я порушила закон Греції!" – обурилася жінка.

Готель у Греції Facebook Наталія Подоляк

Пізніше представник готелю заявив їй, що, хоча вона насправді і не порушила жодних законів, вона відпочиває у приватному готелі, де встановлені свої правила. Українка попросила телефон поліції, проте вирішила не повідомляти правоохоронцям про інцидент.

"Дзвінок не робила, адже на моїй відповідальності 33 особи, серед яких і діти сироти, і загиблого АТОвця, і три бабусі, які важко переживали цей стрес", – пояснила Подоляк.

Через кілька годин після того, що сталося, їй телефоном повідомили, що директор Bomo Calamos Beach Hotel виганяє її та дітей на вулицю, пообіцявши при цьому повернути гроші за останню оплачену добу.

"В останній вечір нашого перебування приїхав на розбирання зі мною представник туоператора [Mouzenidis Travel] на ім'я Спартак. Були знову погрози виселення, виправдання персоналу готелю (коли вони увірвалися в мій номер без моєї присутності та без попередження), заборони вішати прапори, звинувачення в тому, що я їм загрожувала поліцією, в політичній агресії і порушенні спокою інших відпочивальників", – написала Подоляк.

Коли туристка запитала, чим готель не влаштували вивішені стяги, їй відповіли: "Тому що іншим туристам неприємно їх бачити".

"Поруч стояли представники "великої нації" і кричали: "Спартак, молодець, пів готелю з тобою і підтримують тебе!" На ранок, за сніданком, нам голосно шипіли у спини: "Як же ми ненавидимо вас, хохлів", – розповіла українка.

"Розмова закінчилася тим, що нам побажали щасливої дороги і щоб мене з моєю групою більше в цьому готелі не бачили", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Конституційний суд Чехії виправдав власника місцевого готелю, який у 2014 році відмовився заселяти росіян через незаконну анексії українського Криму, першим почавши "санкції" проти Кремля.

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