Відпустки у липні-серпні не буде? В ЄС зробили тривожну заяву для туристів

Марія Дідик Новини 14:11, 12.04.2020

Туристам не рекомендують бронювати місця для відпочинку влітку. Це пов'язано з поширенням коронавірусу.

Як заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен, поки фахівці не можуть точно сказати, як вірус поводитиметься в липні і серпні, пише "Апостроф".

"Раджу почекати з такими планами. Поки ніхто не може робити достовірні прогнози на липень і серпень", - сказала вона.

При цьому фон дер Ляйен прогнозує, що вакцина від вірусу може стати доступною тільки до кінця року.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в найближчі місяці не варто чекати відкриття кордонів між країнами, навіть якщо пандемія коронавірусу піде на спад. Як заявив в програмі "Бацман" заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, міжнародний туризм може поновитися десь через рік.

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