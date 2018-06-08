Відпочинок в Туреччині: українці стали більше їздити на курорти

Відпочинок в Туреччині стає все більш популярним у українців. У січні-квітні 2018 року в цій країні побувало 186 089 туристів з України, що на 17,08% більше, ніж в аналогічний період 2017 року.

Згідно зі статистикою Міністерства культури і туризму Турецької Республіки збільшення спостерігається в кожному окремо взятому місяці, пише otpusk.com.

Відпочинок в Туреччині pixabay.com

Наприклад, січень дав приріст в 16,75%, лютий в 14,48%, березень в 13,6%, а квітень - в 20,5%. Є статистика і по окремих регіонах, де теж зафіксовано зростання. Стамбул, наприклад, в першому кварталі року "виріс" на 15,1%, а Анталія - ​​на 14%. За словами Аташе з туризму Посольства Туреччини в Україні Берата Йилдиза, до кінця поточного року динаміка турпотоку з України зросте на 15% і досягне показника в півтора мільйона чоловік.

Прогноз виглядає цілком реальним, оскільки туроператори в літньому сезоні знову поставили на турецькі курорти дуже велику кількість чартерних рейсів. Завдяки збільшенню глибини продажів і порівняно доступним цінам зараз вони вже частково заповнені. Не варто також забувати про те, що статистика турецького Міністерства культури і туризму, швидше за все, враховує не тільки організований турпотік з України до Туреччини. Тому оптимістичні розрахунки явно будуються і з урахуванням регулярних рейсів.

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