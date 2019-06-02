Відпочинок на морі: названо улюблені країни українців

Українці на початку літнього сезону активно планують свої відпустки. Безумовним лідером літнього туристичного напрямку є Туреччина, а також три країни Євросоюзу.

Улюблені місця українців для зарубіжного літнього відпочинку назвав в ефірі ObozTV віце-президент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза.

"Туреччина щороку перша за обсягом продажів і перевезень, але в цьому році вона дуже виросла в ціні. Вони перейшли на євро, і готельєри підняли ціни на свої послуги, тому що є попит. Туреччина у своїй ціновій категорії зрівнялася з популярними європейськими курортами. У будь-якому випадку, Туреччина лідирує, якість відпочинку і готелів досить гарна", – пояснив він.

Дереза також повідомив, що в зв'язку з безвізом з ЄС українці розширюють географію своїх поїздок і все більше подорожують Європою. Цей тренд підхоплюють туроператори, ставлячи чартерні рейси на популярні курорти.

"З топових напрямків це Іспанія – як материкова, так і Мальорка, Тенеріфе; це Греція – материкова, острівні курорти Крит, Родос, Корфу; Італія – Ріміні, Марке. Італія популярна, тому що там гарна екскурсійна складова. Це три топ-країни" , – розповів він.

Дереза також зазначив, що досить великою популярністю в українців користуються курорти Грузії і пояснив, у чому різниця між турецьким відпочинком на морі і грузинським.

"У Туреччині побудовано за принципом – приїжджаєте в готель, там велика територія, є вся інфраструктура для відпочинку і у вас олл-інклюзив. Шезлонги, парасольки, харчування, фітнес – все входить у вартість. Ви проводите весь свій відпочинок у готелі, виходите тільки на екскурсію, якщо вона вам потрібна. У Грузії по-іншому – ви в готелі переночували, прокинулися, вийшли – громадський пляж і інфраструктура курорту", – пояснив представник турбізнесу.

При цьому, за його словами, відпочинок на популярному пляжному курорті Батумі за вартістю порівняний з країнами ЄС: "Відпочинок на курорті недорогий – ресторани, харчування, послуги. Але турпакет "переліт плюс готель" не є таким дешевим, як багато хто вважає. Грузія популярна , але не поступається Європі у ціновій категорії".

Також Дереза розповів, де українці можуть відпочити за 400 доларів.

"До Туреччини зараз можна полетіти удвох. Буде 3-4 зірки готель, тиждень відпочинку, все включено. Літні курорти теж мають сезонність. У них пік припадає на липень-серпень. У липні-серпні за ці гроші ви не відпочинете. Але зараз там комфортна погода і оператори ставлять рамки з квітня по жовтень. У сезон вони добре завантажують, а зараз у них спади за рахунок того, що діти в школах, студенти ще вчаться. Цінова політика сьогодні нижче у готельєрів і самих операторів. Якщо відкрити зараз пошуковик пропозицій по Туреччині, вони стартують від 300 євро за двох", – повідомив експерт.

travelinfo.su

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