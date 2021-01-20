Відпочинок на Мальдівах у 2021 році: скільки коштує і як дістатися

Директорка туристичного агентства "Променада тур" Оксана Рибальченко докладно розповіла про відпочинок на Мальдівах, як туди потрапити і що з цінами цього року. За її словами, прямі перельоти на острів зараз стали менш витратними.

Відповідний пост жінка опублікувала на своїй сторінці в Facebook. Вона заявила, що тепер ціна за квиток на Мальдіви відразу включає переліт, трансфер, проживання, харчування та таксі.

Так, на популярний курорт можна потрапити чартерним прямим рейсом МАУ або Azur, заздалегідь забронювавши собі комфортні місця.

Крім того, зараз діє сувора заборона на ввезення будь-якого алкоголю. У зв'язку з цим всі готелі, що пропонують звичне "все включено", будуть на порядок вище саме через високе мито на спиртне.

Відпустка на Мальдівах otdyhateli.com

Рибальченко зазначила, що в цьому сезоні готелі дійсно пропонують ціни значно нижче звичних.

Директорка турагентства розповіла, що на Мальдівах не завжди красива картинка з інтернету може збігатися з реальністю.

"Крім готелів-островів є Guest houses – це невеликі готелі економ рівня, які розташовані на прилеглих островах від аеропорту Мале, зокрема в Мале, Хулумале, Маафуші. Специфіка цього розміщення – це їхня крайня бюджетність. Гести не мають ні своїх баунті пляжів , ні території з білим піском", – підкреслила жінка.

Якщо ви зважилися побувати на відомому курорті, то рекомендують обирати готель-острів.

Рибальченко повідомила, що ціни цього року знижені відчутно порівняно з минулими сезонами. Ті тури, які коштували від 4 тисяч доларів з пересадками, зараз за цінами менше 2 тисяч доларів і на прямому рейсі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український артист Monatik розповів цікаву історію, яка сталася з ним і його сім'єю вночі під час відпочинку на Мальдівах. Артист став свідком пляжу, що "світиться" блакитними вогниками.