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Відомий мандрівник потрапив у жахливий шторм на човні: відео

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Відомий російський мандрівник Федір Конюхов потрапив в 12-бальний шторм з восьмиметровими хвилями в Тихому океані.

Зазначається, що це не останній шторм, який доведеться пережити Конюхову, оскільки, прогноз погоди на найближчий час невтішний. Про це повідомило видання "РИА Новости".

Відомий мандрівник потрапив у жахливий шторм на човні: відео

topnews.ru

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"Зараз вже шторм пішов на спад, вітер впав до 25 вузлів (45 кілометрів на годину). У Федора в океані ніч. До мису Горн 2,3 тисячі кілометрів. Йде по курсу. Федір вперше пережив шторм в 12 балів на весловому човні за всі свої походи на веслах через Атлантичний, Тихий і Південний океани", - розповів син мандрівника.

Відомий мандрівник потрапив у жахливий шторм на човні: відео

topnews.ru

Відомий мандрівник потрапив у жахливий шторм на човні: відео

topnews.ru

Відомий мандрівник потрапив у жахливий шторм на човні: відео

topnews.ru

Відомий мандрівник потрапив у жахливий шторм на човні: відео

topnews.ru

Сам Конюхов написав в штаб смс-повідомлення через супутниковий месенджер Bysky: "Океан підняв величезну хвилю, вони намагаються розбити човен, удар за ударом".

"Протягом цих семи днів Федору Конюхову доведеться витримати чотири шторми поспіль з короткими перервами, але ці перерви в 12-15 годин не дозволять Південному океану заспокоїтися, хвиля п'ять-шість метрів буде супроводжувати човен "Акрос" до четверга", - повідомляють в штабі Конюхова.

Як раніше писав OBOZREVATEL, на відомого українського мандрівника, телеведучого і автора програми "Світ навиворіт" Дмитро Комарова напали в Бразилії. У мережі невідомий користувач з Бразилії опублікував страшне відео. На кадрах видно, що телезірка гуляє по місту, а за ним слідують невідомі чоловіки. Далі вони починають підбігати до ведучого і, судячи по звуках, стріляти в нього. На цьому відео обривається.

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