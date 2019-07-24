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Відома в Україні авіакомпанія перенесла рейси: куди і чому

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Українська авіакомпанія Мотор Січ з 2 по 12 вересня переносить обслуговування всіх рейсів в термінал D Міжнародного аеропорту Бориспіль.

Розклад польотів не змінюється. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Відома в Україні авіакомпанія перенесла рейси: куди і чому

Уніан

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Авіакомпанія просить приїжджати пасажирів не пізніше, ніж за годину до вильоту. Крім того, на час виконання польотів з Борисполя, онлайн-реєстрація для рейсів з Києва буде недоступна.

Відома в Україні авіакомпанія перенесла рейси: куди і чому

tvoemisto.tv

З 13 вересня Мотор Січ відновить роботу в Міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в аеропорту Хітроу в Лондоні пройдуть страйки які можуть вплинути на його режим роботи. Вони плануються на 26, 27 липня і 5, 6, 23, 24 серпня 2019 року.

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Тема
аєропорт "Бориспіль"
Місце
Україна Бориспіль
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