Відома площа в Італії пішла під воду: відеофакт

Через проливні дощі в Італії відома площа Сан Марко (Святого Марка) у Венеції пішла під воду.

Як зазначили користувачі соцмереж, рівень води піднявся до такої міри, що жителям міста і туристам довелося взуватися у гумові чоботи, щоб перетнути вулиці. Відео з площі було опубліковано в Facebook-спільноті "Venezia ieri e oggi" (Венеція вчора і сьогодні).

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

"Сан Марко, 28 жовтня 2018, 12:30", — прокоментувала свій ролик користувачка Сільвана Ді Пуорто.

Відео викликало хвилю подиву, понад 120 тис. користувачів подивилися його за останню добу, більше 2 тис. із них перепостили ролик на особисті сторінки.

На відео можна розглянути, як вода, рівень якої значно перевищив позначку "по кісточки", приховала під собою простору площу. Сан Марко нагадує басейн із туристами, перейти його вирішується не кожен перехожий. Відео публікують у мережі й інші очевидці.

При цьому, як зазначили очевидці марафону у Венеції, погода не завадила проведенню спортивної події. Учасники прийняли рішення змагатися у бігу, незважаючи на затоплені вулиці.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Італії виявили останки ''зачарованої'' дитини. Археологи знайшли скелет дитини з каменем у роті. За легендою, такий обряд здійснювали з "одержимими злом" померлими, щоб "темні сили" не перейшли до живих.