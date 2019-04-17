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"Видавлюють все": з'ясувалася правда про жахи українських чартерів в Туреччину і Єгипет

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Колишній пілот літака розповів кілька фактів про авіакомпанії, які здійснюють чартерні рейси до Туреччини та Єгипет з України.

Він заявив, що вони купують дешеві старі літаки, беруть на себе нереальні зобов'язання за кількістю перельотів, і економлять на зарплатах і на технічному обслуговуванні, пише "Економічна правда".

"Видавлюють все": з'ясувалася правда про жахи українських чартерів в Туреччину і Єгипет
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За словами пілота, обман в технічному обслуговуванні літаків в Україні - це звичайна практика.

"Наприклад, якийсь агрегат вийшов з ладу. Літак з такою проблемою, згідно з документами, може літати 10 днів і все. Що вони роблять в такому випадку? Десять днів минуло, вони пишуть, що полагодили, а потім відразу пишуть, що знову поламався і продовжують знову на десять днів", - заявив він.

За його словами, часом самі інженери брешуть пілотам, змушуючи їх вірити, що несправність на літаку була усунена.

"Фізичної можливості переконатися, що цей агрегат працював, а потім знову поламався, у мене немає. Тільки якщо я прилетів на цьому літаку і в цей день закінчився ліміт часу про відмову. А так техніки роблять невинні очі і кажуть, що саме так і сталося: полагодили, запрацювало і знову поламалося. Ну а технікам ці вказівки дає директор", - говорить пілот.

Він зазначив, що проблема не тільки в літаках, але і в співробітниках, яких наймають авіакомпанії.

"Ці контори набирають або зовсім молодих або пілотів з конкретними" зальотами ", тобто людей, яких можна тримати на гачку, і вичавлюють з них все, порушуючи при цьому всі можливі трудові норми", - заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російських туристів "заморозили" в літаку. Вони летіли майже добу зі зламаним кондиціонером, через що у багатьох піднялася висока температура.

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Україна
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