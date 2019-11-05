Видала хода: росіянку затримали під час спроби провезти до Китаю 2 кг золота

Росіянка намагалася вивезти до Китаю два кілограми золота, примотавши злитки скотчем до ступень.

Про це заявила пресслужба Далекосхідної митниці. За словами інсайдерів, жінку видала її хода.

"Інспекторка помітила, що росіянка нервувала й поводилася підозріло. Дівчина неприродно переставляла ноги під час ходьбі. Виявити дорогоцінності вдалося за допомогою стаціонарного металошукача. Туристка добровільно видала вісім злитків загальною вагою 1,86 кг", — йдеться в повідомленні.

Фото: ukrinform.ru

Зазначається, що вартість виготовлених кустарним способом злитків оцінюється більш ніж у 2 млн гривень (5 млн рублів). На допиті жінка зізналася, що громадянин Китаю пообіцяв їй винагороду за перевезення золота.

Стосовно затриманої порушено справу за ч. 1 ст. 226.1 КК РФ (незаконне переміщення стратегічно важливих товарів і ресурсів), яка передбачає до 7 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські туристи зганьбилися в одному з готелів Туреччини, спробувавши потайки вивезти рушники, ковдри й навіть туалетний папір.

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