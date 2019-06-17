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Від 12 євро: популярний лоукостер запустив рейси з нового українського міста

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Популярна лоукост-авіакомпанія Ryanair запустила польоти з нового українського міста – в понеділок, 17 червня, вона відкрила рейс із Харкова до польського Кракова.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Відзначимо, ціни на квитки стартують від 12 євро.

"Ну що ж, після того як Львів і Київ стали абсолютно звичними аеропортами для пасажирів Ryanair, а багатьом уже здається, що так було завжди, а не з 2018 року, – настала черга Харкова. Сьогодні відбувся перший політ Харків-Краків лоукостом №1 Європи", – написав Омелян.

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"Подорожуйте. Відкривайте для себе світ і змінюйте Україну. Ми зробили все (не)можливе, щоб здешевити майже в 10 разів вартість перельотів і щоб авіація стала доступною для всіх, а не тільки для обраних", – підкреслив він.

Ілюстрація. Літаки Ryanair

Ілюстрація. Літаки Ryanair

Westdeutsche Zeitung

Додамо, згідно з даними системи бронювання, рейси Ryanair Харків-Краків будуть здійснюватися двічі на тиждень, щопонеділка і щоп'ятниці.

Виліт із Харкова запланований о 13:25, приліт до Кракова – о 14:30. Назад до Харкова з Кракова літак вилітає о 09:45, прибуває – о 12:50.

При цьому 19 червня лоукостер Ryanair планує відкрити рейси також з Одеси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Британії затримали рейс авіакомпанії Ryanair через те, що стюардеси не могли порахувати кількість пасажирів на борту. Казус стався в літаку, який повинен був вилітати з Лондона до Белфаста.

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Тема
Лоукости в Україні
Особа
Володимир Омелян
Місце
УкраїнаХарків
Теги
лоукостиRyanair
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