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Великобританія підвищує вартість віз: подробиці

1.1тЧитати матеріал російською

Великобританія з 29 березня підвищить вартість багаторазових в'їзних віз для туристичних і бізнес-поїздок.

Про це повідомив департамент імміграційного контролю уряду Сполученого Королівства, передає Korrespondent.

Так, для багаторазових віз на термін до шести місяців збір підвищиться з 93 до 95 фунтів, на термін до двох років — з 350 до 361 фунта, на термін до п'яти років — з 636 до 655 фунтів, на термін до 10 років — з 798 до 822 фунтів. Також зросте вартість віз для академічних візитів і віз, які видаються для лікування — з 186 до 190 фунтів. Вартість всіх інших видів гостьових віз залишиться без змін.

Великобританія підвищує вартість віз: подробиці

Фото: billionnews.ru

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Зазначається, що кількість туристів, що відвідали Великобританію у 2018 році, скоротилася на 4%, до 37,8 млн осіб. Витрати туристів у Великобританії в минулому році знизилися на 7%, до 22,7 млрд фунтів стерлінгів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше уряд Японії заявив про введення електронних віз для туристів з квітня 2020 року.

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Великобританія
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