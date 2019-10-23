Вдарить по бюджету: названо небезпечні для гаманця аеропорти в Європі

Існують небезпечні для гаманця аеропорти в Європі, в яких туристи, охочі прикупити дешеві квитки, можуть обпектися на вартості трансферу.

У блозі Ірини Журавель на ТСН представлено дев'ять таких місць, з якими мандрівникам, бажаючим потрапити до певної точки, потрібно бути вкрай уважними.

Осло – аеропорт Торп TRF є найдорожчим. Якщо вартість квитка може обійтися лише в 9-10 євро, то зверху доведеться ще й заплатити за дорогу до аеропорту 27 евро. Відстань 120 км, близько 2 годин.

Подорожі pixabay

Амстердам – аеропорт Ейндховен EIN приваблює туристів, які бажають потрапити до Амстердаму, дешевими квитками. Але доїхати до заповітного міста коштує з цього пункту призначення від 22,5 євро і вище. А відстань складе 120 км (близько 1,5 годин).

Аеропорт Ейндховен вікіпедія

Париж – аеропорт Бове BVA, за словами автора, є пасткою для тих, хто марить Парижем. Він у 85 км від французької столиці, але трансфер коштуватиме 16 євро.

Мюнхен – аеропорт Меммінген FMM також підступний ціною перевезення до Мюнхену – від 15 євро. А в дорозі доведеться провести 1,5 години.

Стокгольм – аеропорт Скавста NYO. Вартість проїзду до Стокгольма, який у 105 км (трохи більше години), обійдеться в 14 євро.

Аеропорт Скавста NYO Вікіпедія

Барселона – аеропорт Жирона GRO. Якщо потрібно буде потрапити до Барселони, за дорогу доведеться ще заплатити 16 євро (година їзди).

Франкфурт – аеропорт Хан HHN є зручним для поїздок за чотирма напрямками: Франкфурт, Трір, Мец, Люксембург. Вартість трансферу – 15-16 євро, хоча можна потрапити і на акцію за 5 євро.

Брюссель – аеропорт Шарлеруа CRL. Ціна трансферу – 15-17 євро (година їзди).

Дюссельдорф – аеропорт Веце NRN. За словами автора, цей аеропорт вигідний, якщо їхати до Нідерландів. До Дюссельдорфа їхати 1,5 години. Звичайна ціна трансферу – 15 євро.

Автор радить для тих, хто не хоче обпектися на дорогому трансфері, дивитися перевізників на Flibco, Terravission, Rome2Rio; заздалегідь брати квитки онлайн; брати квитки одразу туди-назад; шукати місцевий транспорт; їхати з пересадками або вибирати BlaBlaCar.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше портал Kiwi склав топ-8 місць у Європі, куди люблять їздити мандрівники з обмеженим бюджетом.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!