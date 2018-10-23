Вчені відкрили правду про тих, хто подорожує поодинці

Американські вчені заявили, що стрес у літаку збільшується у пасажирів, які подорожують поодинці. Вони зазначили, що однією із головних причин сліз пасажирів на борту літака є тривога.

Напруга людини у польоті може спровокувати напад паніки. Про це повідомляє CNN.

Також експерти назвали ще один фактор сліз на борту повітряного судна — це конструкція літака. Як зазначили фахівці, маленький простір для ніг збільшує тривогу в людини, порушуючи її фізичні кордони.

Як раніше писав OBOZREVATEL, популярний європейський лоукостер оголосив новий рейс із Києва.