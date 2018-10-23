Ми на Facebook
МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Новини

Вчені відкрили правду про тих, хто подорожує поодинці

2.2тЧитати матеріал російською

Американські вчені заявили, що стрес у літаку збільшується у пасажирів, які подорожують поодинці. Вони зазначили, що однією із головних причин сліз пасажирів на борту літака є тривога.

Напруга людини у польоті може спровокувати напад паніки. Про це повідомляє CNN.

Вчені відкрили правду про тих, хто подорожує поодинці
Новини
"Ну в тебе й сталеві я*ца" — знаменитий блогер розповів шокуючі факти з поїздки у Сомалі

Також експерти назвали ще один фактор сліз на борту повітряного судна — це конструкція літака. Як зазначили фахівці, маленький простір для ніг збільшує тривогу в людини, порушуючи її фізичні кордони.

Як раніше писав OBOZREVATEL, популярний європейський лоукостер оголосив новий рейс із Києва.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги