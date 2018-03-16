Вчені пророчать крах статуям на острові Пасхи

Узбережжя острова Пасхи і розташовані там стародавні статуї можуть бути затоплені в найближчі десятиліття через зростання рівня океану, викликаного глобальним потеплінням.

Згідно з оцінками дослідників, до 2100 року океан може піднятися приблизно на два метри, при цьому під водою опиняться великі прибережні території. Це посилить процес ерозії і руйнування берегової лінії на острові Пасхи разом з розташованими там статуями моаї. Про це повідомляє The New York Times.

Під загрозою опиняться багато скульптур, які нині стоять майже біля самої води. Так, наступаючий океан, швидше за все, знищить церемоніальну платформу Тонгарікі, де розташовано 15 статуй різної величини. Також можуть зникнути пляжі в бухтах Анакена і Акаханга, де лежать повалені моаї.

Статуї острові Пасхи Наука і життя

Жителі острова Пасхи планують захистити пам'ятки за допомогою стіни, проте поки не ясно, чи буде цей захід ефективним. Чиновники розглядають можливість перенесення статуй далі на сушу.

Зазначимо, моаї були споруджені корінними жителями острова, які прибули туди в IX-X століттях зі Східної Полінезії. Вважається, що статуї виготовлені між 1250 і 1500 роками. Матеріалом служили породи з каменоломні згаслого вулкана Рано Рараку.

Як повідомляв "Обозреватель", вчені виявили біля берегів Японії супервулкан, який в разі виверження здатний вбити близько 100 мільйонів осіб.