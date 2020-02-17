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17 лютого • оновлено в 18:00
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В Южной Америке нашли останки черепах поразительных размеров

1.7т
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В Венесуэле и Колумбии обнаружили останки гигантских доисторических черепах.

Животные, названные исследователями Stupendemys geographicus, достигали 3 метров в длину и весили более тонны, сообщает CNN со ссылкой на исследование, опубликованное в Science Advances.

Гигантские черепахи жили на Земле 5-10 млн лет назад. Впервые подобное животное обнаружили в 1976 году.

В Южной Америке нашли останки черепах поразительных размеров

advances.sciencemag.org

У недавно найденных особей мужского пола, кроме мощного панциря, обнаружили дополнительную защиту, похожую на рога, в районе шеи и черепа. Их цель была не только обороняться от хищников, но и бороться за благосклонность самок.

Доисторические черепахи обладали сильными челюстями и поедали самую разную еду, включая рыбу, змей и даже крокодилов.

Останки самых крупных черепах можно увидеть в лучших музеях мира – в США, Швейцарии и странах Южной Америки. Дешевые авиабилеты легко найти на aviasales.ua.

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