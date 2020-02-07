В Южной Африке бабуин и львенок повторили сцену из "Короля льва"

Знаменитая сцена из культового мультфильма "Король лев", где бабуин Рафик поднял в лапах новорожденного львенка Симбу над саванной, повторилась в жизни.

В национальном парке ЮАР сцену запечатлел фотограф и сафари-гид Курт Шульц - фотографии он разместил в своем Facebook.

На снимках видно, как взобравшийся на дерево бабуин качает львенка на лапах и почесывает ему шерстку.

По словам фотографа, такие похищения детенышей львов не всегда выглядят так мило. Бабуины могут даже убить маленького хищника, но в этот раз примат был дружелюбен.

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