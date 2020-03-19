В ЮАР земляная белка совершила подвиг

Земляная белка в Национальном парке Крюгера в ЮАР отбила атаку кобры, защищая своих детенышей.

Сцену сражения заснял местный гид во время прогулки по парку, сообщает New York Post.

Белка сражается со змеей, используя свой пушистый хвост, словно матадор.

Тем самым она отвлекает внимание хищника, а сама то и дело атакует кобру.

В итоге спустя полчаса змея вынуждена была отступить.

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