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19 березня • оновлено в 19:25
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В ЮАР земляная белка совершила подвиг

1.8т
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Земляная белка в Национальном парке Крюгера в ЮАР отбила атаку кобры, защищая своих детенышей.

Сцену сражения заснял местный гид во время прогулки по парку, сообщает New York Post.

Белка сражается со змеей, используя свой пушистый хвост, словно матадор.

Тем самым она отвлекает внимание хищника, а сама то и дело атакует кобру.

В итоге спустя полчаса змея вынуждена была отступить.

А тем временем, когда в мире случилась вспышка коронавируса COVID-19 и людям рекомендуют сидеть дома, aviasales.ua дает полезные рекомендации: например, какие фильмы посмотреть дома:

🎥Кіно для двох ⠀ Залишаємось вдома та дивимось романтичні фільми разом з коханою людиною💑 ⠀ 🎞Форрест Ґамп (США, 1994) Класні жарти, справжнє кохання та легендарна коробка шоколадних цукерок. ⠀ 🎞Життя прекрасне (Італія, 1997) Любляча родина здатна подолати будь-які труднощі. ⠀ 🎞Щоденник пам'яті (США, 2004) Історія про сонячне літо та почуття, що запам’яталися на все життя. ⠀ 🎞Теорія всього (Великобританія, 2014) Геніальний вчений Стівен Гокінг та жінка, що надихала його боротися за життя. ⠀ 🎞У гонитві за щастям (США, 2006) Як батько-одинак завзято йде до своєї мрії — зробити щасливим маленького сина. ⠀ ❓Який з цих фільмів є вашим найулюбленішим? Напишіть у коментарях👇 ⠀ #aviasales #aviasales_ua #ukraine #україна #украина #київ #киев #kyiv #kiev #львів #lviv #ua #днепр #одесса #харьков #odessa #полтава #kharkov #vscoua #ukraineonline #ukrainagram #dnepr #dnipro #chernivtsi #zhytomyr #ternopil #kherson #ivano_frankivsk #uzhgorod #lutsk

Публикация от aviasales.ua (@aviasales_ua)

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

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