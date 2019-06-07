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В Україні з'явиться Starbucks: де й коли

1.6тЧитати матеріал російською

Продукція найбільшої в світі мережі кав'ярень Starbucks, яка доиі не вийшла на українських ринок, подаватиметься в кількох аеропортах нашої країни.

За даними прес-служби компанії Pavo Group, яка придбала права на продаж, каву подаватимуть в магазинах дьюті-фрі (duty-free) Паво.

Уточнюється, що у Львові продукція вже доступна для туристів. Ще в трьох аеропортах вона надійде в продаж найближчим часом.

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"Магазини Duty Free PAVO представляють "спадщину заварювання кави Старбакс" для всіх мандрівників, що вилітають з міжнародного аеропорту "Львів ім. Д. Галицького". В найближчому часі кава надійде також по мережі магазинів PAVO у міжнародних аеропортах: Харків, Запоріжжя, "Бориспіль", – повідомили у відомстві.

Starbucks в Україні

Starbucks в Україні

pavo.ua

Нагадаємо, що вихід Starbucks на український ринок був одним з найочікуваніших на ряду з H&M і IKEA. Однак в 2019 році цього так і не відбулося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році мер Києва Віталій Кличко заявив, що Starbucks розглядає вихід на український ринок. Пізніше швейцарська компанія Nestle також допустила такий варіант.

У вересні того ж року з'явилася інформація, що найбільша в світі мережа кав'ярень не поспішає, оскільки її продукція є досить дорогою для українського споживача.

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Місце
Україна
Теги
каваподорожі Україноюподорожітуризмаеропорт Жуляни
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Putin Serjio
Putin Serjio
Вот перемога... А у оккупантов старбакс уже давно...
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