В Україні зривається курортний сезон: попит впав, але ціни зросли до рівня Європи

Новини 16:44, 15.06.2020

Незважаючи на пом'якшення карантину, українці не поспішають їхати на відпочинок у рідній країні, а ціни на курортне житло стрімко ростуть.

Порівняно з минулим роком, влітку 2020-го на пляжах Одеської, Херсонської та Миколаївської областей на 75% туристів менше. Немає відпочивальників і на курортах Західної України, повідомляє НВ.

Туристи не поїхали масово на відпочинок ні після запуску внутрішнього авіа- та залізничного сполучення, ні після відкриття баз відпочинку. Поки спостерігається невеликий туристичний інтерес лише до Одеси.

Тим часом готельєри і ресторани продовжують піднімати ціни. За попередніми даними, вони вже зросли на 10-30%, і зараз відпочинок в Україні за бюджетом можна порівняти з відпочинком у Болгарії.

Відпочинок на морі
airbnb.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, у скільки обійдеться відпочинок в Україні на курортах Чорного моря і скільки потрібно віддати за відпустку, проведену біля Азовського узбережжя.

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