В Україні туроператор потрапив у скандал через російські правила

Туроператор Anex Tour, який займається організацією відпочинку в Єгипті і Туреччині, надає українським клієнтам "пам'ятку туристові" для громадян Росії.

Як стало відомо OBOZREVATEL, компанія завжди включає відповідну інструкцію з порадами для росіян в кожен турпакет.

У Anex Tour не приховують цього факту. У пам'ятці зазначено, що поради дає Міністерство закордонних справ Росії. У документі описується порядок дій, якщо у росіянина-туриста виникнуть проблеми, а також, як проходить реєстрація, митний контроль та інше в аеропорту РФ.

Що примітно, на офіційному сайті українського відділення компанії існує у вільному доступі коректна пам'ятка, не для громадян РФ.

Судячи з даних в мережі, туроператор має широку географічну мережу. Зокрема, компанія надає послуги в Україні, Росії, Білорусі та Казахстані, а також на курортах 12 країн. Центральний офіс компанії знаходиться в Москві.

Як повідомляв OBOZREVATEL,, раніше Anex-tour в Україні потрапляв кілька разів на скандал через перенесення рейсів. У липні 2018 року в "Борисполі" пасажири чекали 10 годин вильоту до Туреччини.

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