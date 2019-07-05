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В Україні хочуть розвинути особливий вид туризму: у чому суть

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В Україні націлені розвивати медичний туризм, тому що це дозволить збільшити кількість іноземців у два рази – до 130 тисяч щорічно.

Таку заяву зробила народний депутат України, голова підкомітету з питань туризму і курортів Комітету Верховної Ради з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму Ганна Романова, передає УНІАН.

"Якщо зробити все для розвитку в'їзного медичного туризму, то, я вважаю, тільки за один рік можна подвоїти потік цих пацієнтів", – розповіла вона.

Туризм

Туризм

pixabay

Новини
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За словами Романової, у 2018 році з метою лікування в Україні приїхали близько 65 тисяч пацієнтів, а на лікування за кордон виїхало понад 160 тис. українців. На сьогодні у нашій країні іноземців приймають близько 120 клінік у різних регіонах, а середній чек становить близько $2-2,5 тисяч.

"Збільшення потоку іноземних громадян в Україну з лікувально-оздоровчою метою приведе до додаткових доходів в економіку держави, залучення іноземних інвестицій і стимулюватиме розвиток медичної та санаторно-курортної галузі", – розповіла заступник голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко.

Санаторій "Квітка Полонини" - Україна

Санаторій "Квітка Полонини" - Україна

Уточнюється, що іноземні пацієнти найчастіше вибирають в Україні пластичну хірургію, стоматологію, санаторне лікування, реабілітацію та клітинну терапію. Найбільше приїжджають американці, канадці, італійці, поляки, угорці, ізраїльтяни, азербайджанці, китайці та жителі країн Перської затоки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні з'явився найбільший оператор автобусних перевезень в Європі – німецька компанія FlixBus.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особи
Анна РомановаІрина Сисоєнко
Місце
Україна
Теги
подорожіподорожі Україноютуризммедицина
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Z Bazin Jozin
Z Bazin Jozin
на аборти вони приїжджають. туризм, бля
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Смешнее только Климкин в костюме! Страна, в которой нет медицины, решила заняться медицинским туризмом! А клиенты будут со своим лекарством и бинтами приезжать? А больницы где возьмёте?
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Kuksov Micha:" А больницы где возьмёте?" А вот к этим за опытом: https://www.newsweek.com/2016/12/02/dire-russia-health-care-523380.html
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
акое заявление сделала
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