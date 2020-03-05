В Техасе женщина выловила в море диковинное существо, но ученые все пояснили

Жительница Техаса (США) во время рыбалки поймала странное морское существо, похожее на огромный сгусток водорослей.

Яркий цвет животного напугал женщину, поэтому она не прикасалась к нему, а лишь сняла на видео и отпустила, сообщает usatoday.com.

Чтобы узнать, что это было, рыбачка разослала видео местным специалистам по дикой природе.

Ответ она получила незамедлительно. Оказалось, что животное – бородатый огненный червь.

Это существо довольно опасно, оно вырабатывает мощный нейротоксин, способный очень серьезно травмировать того, кто его коснется.

Так что ученые похвалили женщину за осторожность.

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