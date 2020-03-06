Головна Новини
6 березня • оновлено в 09:07
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

В США пудель пережил приключение с похищением ястребом

565
Читати матеріал російською

Ястреб похитил 16-летнего той-пуделя жительницы города Уайтхолл (США), но животному удалось спастись.

Немолодую собаку, которая к тому же была слепой и глухой, хищник схватил, когда пес лежал во дворе, сообщает Lenta.ru со ссылкой на UPI.

Женщина бросилась на поиски собаки, но многочасовые попытки найти животное ничего не дали.

Спустя день ей позвонили из ветклиники, оказалось, что собака была жива.

В США пудель пережил приключение с похищением ястребом

pixabay.com

Ей не только удалось выжить в 12-градусный мороз, но у нее также были целы все кости.

Как псу удалось избежать смерти и скрыться от хищника, остается непонятным.

Чтобы путешествовать по миру, дешевые авиабилеты легко найти на aviasales.ua.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Пошук авіаквитків

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги